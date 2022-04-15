Тампа, США, , 08:33 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Никита Кучеров Nhl.com

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу. На счету защитника Михаила Сергачёва одна результативная передача.

Также в составе «Лайтнинг» отличились Росс Колтон, Алекс Киллорн и Энтони Чирелли. У «Анахайма» точными бросками отметились форварды Адам Хенрик, оформивший дубль, и Трой Терри.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Анахайм» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 72 очками.

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