Москва, , 08:32 — REGNUM О героических действиях заместителя командира роты по военно-политической работе старшего лейтенанта Арсения Павлова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 15 апреля в Минобороны России.

Заместитель командира роты по военно-политической работе старший лейтенант Арсений Павлов Минобороны РФ

Уточняется, что группа под командованием старшего лейтенанта вела выполнение специальной задачи по взятию под контроль стратегически важного объекта в пригороде одного из населенных пунктов

Также указывается, что в ходе движения на БМП Павлов обнаружил вооруженную минометами и стрелковым оружием диверсионную группу украинских нацистов, которая оборудовала огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания. Затем, оценив ситуацию, старший лейтенант принял решение навязать бой врагу.

«Скрытно расположившись на местности, личный состав под руководством Арсения открыл огонь по вооруженным украинским боевикам. В ходе боя старший лейтенант Павлов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, несмотря на ожесточенное сопротивление, во время боя все киевские боевики были уничтожены.

«Благодаря мужеству, самоотверженности старшего лейтенанта Арсения Павлова и умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими радикалами засада была сорвана», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ Читайте также: рассказали о героических действиях майора Руслана Мансурова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.