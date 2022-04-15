Москва, , 08:32 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало документ, свидетельствующий о зверствах фашистов и украинских националистов в ходе Великой Отечественной войны.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно акту о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года, немцы после оккупации города Корец приступили к массовому истреблению населения. Для этих целей они использовали украинских националистов.

«В июле месяце 1943 года в селе Рыгочено Корецкого района украинские националисты, натравленные немцами, предложили семье Войцеховского Адама Антоновича, по национальности поляк, принять православную веру. Однако после того, как он исполнил их требование, националисты «всю семью порезали ножами, частично убили, сожгли хозяйство, хаты», — сказано в документе.

Уточняется, что трупы погибших были сожжены.