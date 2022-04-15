Благовещенск, , 08:35 — REGNUM На реке Бурея и её притоках разрешена перевозка грузов и пассажиров. Навигация открыта с 15 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Спуск судна «Яуза» на воду. Подготовка речного флота ГУП «Мосводосток» к навигации 2021 года. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Ходить маломерным судам разрешено постановлением правительства области. С 1 мая навигация откроется на реках Амур, Зея и Селемджа, с 15 мая — на Бурейском и Нижне-Бурейском водохранилищах, с 1 июня — на Зейском водохранилище.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем в Якутии начали закрывать автозимники и ледовые переправы. С 15 апреля перекрыты пути через реки Алдан, Лена и Вилюй возле Якутска, Верхневилюйска, Кюндяде, Сунтара и Крестяха. Переправа через реку Лена из села Хатассы в Павловск будет закрыта 18 апреля.