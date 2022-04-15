Москва, 15 апреля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Минобороны России рассекретило новые документальные свидетельства зверских преступлений украинских националистов и немецких фашистов в отношении советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Документы представлены на сайте военного ведомства.

Архив Минобороны РФ На Великой Отечественной войне

«До начала Великой Отечественной войны на восточной территории оккупированной Польши гитлеровцы стали культивировать националистические идеи среди украинцев, тем самым уже заранее подготавливая будущих пособников в предстоящем нападении на Советский Союз.

В первые месяцы Великой Отечественной войны немцы на оккупированных территориях Украинской ССР для своих целей использовали националистов. Подробно о том, каким образом на захваченных территориях немцы, привлекая националистов, создавали структуру оккупационной власти.

Украинские националисты, убивая людей, приписывали свои террористические действия советским воинам, пытаясь тем самым очернить их и запугать местное население, настроить его против советской власти.

После освобождения территорий и ухода немецко-фашистских оккупантов украинские националисты продолжали творить свои зверства», — говорится в документах, рассекреченных Минооороны РФ.

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