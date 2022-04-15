Торонто, Канада, 15 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

(сс) mark6mauno «Торонто Мэйпл Лифс»

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев забросил две шайбы. На счету защитника Ильи Любушкина один гол и одна результативная передача.

Также в составе «Торонто» по дублю оформили нападающие Майкл Бантинг и Вильям Нюландер. У «Вашингтона» точными бросками отметились защитник Джон Карлсон и форварды Том Уилсон и Ник Дауд.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 102 очка. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 92 очками.

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