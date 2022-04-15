Сеул, , 08:28 — REGNUM Экспорт автомобилей из Южной Кореи в марте 2022 года сократился на 7,7% в годовом исчислении. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, южнокорейские автомобилестроительные компании поставили на мировой рынок в прошлом месяце 179 630 автомобилей на сумму $3,97 млрд. В стоимостном выражении экспорт упал на 9,7%.

В министерстве подчеркнули, что падение показателя связано с нехваткой полупроводников и перебоями с поставками автозапчастей.

Поставки автозапчастей, напротив, выросли на 0,03%, до $2,18 млрд.

Между тем производство автомобилей в Южной Корее упало на 9,5%, до 302 161 единицы, а продажи на внутреннем рынке — на 19,1%, до 138 647 единиц.