Вашингтон, 15 апреля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах одобрили для экстренного применения тесты для диагностики COVID-19 посредством анализа дыхания. Об этом сообщается на сайте медицинского регулятора FDA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«FDA выдало разрешение на экстренное использование первого теста для диагностики COVID-19, который определяет химические соединения в образцах дыхания, связанные с вирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тест показал эффективность в 91,2% по результатам исследования, в котором приняли участие 2409 человек.