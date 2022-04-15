Омск, , 08:26 — REGNUM Житель одной их многоэтажек в Омске сбросил собаку с высоты десятого этажа.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 15 апреля в УМВД России по Омской области, 14 апреля в полицию поступило сообщение от старшей по многоквартирному дому на Сибирском проспекте. Просмотрев камеры видеонаблюдения, жильцы обнаружили, что их сосед несколько дней назад в подъезде сбросил собаку с высоты десятого этажа.

Сотрудники полиции в ходе проверки выяснили, что 38-летний мужчина выгуливал собаку сожительницы. В подъезде собака убежала от него на десятый этаж. Злоумышленник догнал её и бросил вниз.

Пострадавшего питомца подобрал жилец квартиры на первом этаже. У собаки оказались повреждены лапы.

Проверка продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Тереньгульском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух собак.

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