Новосибирск, , 08:27 — REGNUM В Новосибирске локализовано возгорание на складе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

Тушение возгорания на складе в Новосибирске ГУ МЧС России по Новосибирской области

«На месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения, работает оперативная группа новосибирского управления МЧС России, — уточнили в ведомстве. — Пожарные ликвидируют возгорание по трём боевым участкам, в том числе для защиты не горящей части строения. Существует угроза обрушения кровли. Внутри склада находятся автомасла и автозапчасти. По уточненной информации сам склад переменной этажности от одного до двух этажей».

В МЧС России отметили, что открытое горение локализовано в 11:40 (время местное). Предварительная площадь пожара — более 2000 кв. метров. Информации о пострадавших нет.

Напомним, пожар на новосибирском складе начался сегодня утром, 15 апреля. Ему присвоен второй ранг сложности из пяти установленных в городе.

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