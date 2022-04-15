Новосибирск, 15 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Новосибирске локализовано возгорание на складе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МЧС РФ по Новосибирской области.

ГУ МЧС России по Новосибирской области Тушение возгорания на складе в Новосибирске

«На месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения, работает оперативная группа новосибирского управления МЧС России, — уточнили в ведомстве. — Пожарные ликвидируют возгорание по трём боевым участкам, в том числе для защиты не горящей части строения. Существует угроза обрушения кровли. Внутри склада находятся автомасла и автозапчасти. По уточненной информации, сам склад — переменной этажности, от одного до двух этажей».

В МЧС России отметили, что открытое горение локализовано в 11:40 (время местное). Предварительная площадь пожара — более 2000 кв. метров. Информации о пострадавших нет.

Напомним, пожар на новосибирском складе начался сегодня утром, 15 апреля. Ему присвоен второй ранг сложности из пяти установленных в городе.