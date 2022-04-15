Джакарта, , 08:25 — REGNUM Правительство Индонезии увеличит бюджет на образование в 2023 году до 595,9 трлн индонезийских рупий ($41,4 млрд), сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

Министр финансов Сри Мульяни заявила, что эта цифра увеличилась примерно на 50 трлн рупий за счет выделения средств на образование в государственном бюджете в 2022 году.

По словам министра, бюджет будет поддерживать различные расходы на образование, в том числе стипендии для студентов и выплаты пособий.

Как сообщало ИА REGNUM, Forbes опубликовал рейтинг лучших банков мира в 2022 году вместе с исследовательской фирмой Statista.

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