Москва, , 08:24 — REGNUM За первые три месяца 2022 года примерно 16 тыс. иностранных граждан переехали в Россию по программе переселения. Об это сообщили в МВД России.

Памятка соотечественникам-переселенцам Gov39.ru

В министерстве рассказали, что в первом квартале около 16 тыс. человек стали участниками программы переселения. Большинство из них прибыли в Россию из Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдавии, Киргизии, Азербайджана, а также с Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, упрощающий получение разрешения на временное проживание (РВП) в России для переселенцев в соответствии с международными соглашениями, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Константин Затулин.