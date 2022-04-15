Буффало, США, 15 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. На счету Павла Бучневича один гол и два голевых паса.

Также в составе «Блюз» отличились Дэвид Перрон и Брэндон Саад. У «Баффало» точными бросками отметились нападающие Расмус Асплунд и Алекс Так.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 98 очков. «Баффало» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 65 очками.

Читайте также: Дубль Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Лос-Анджелес»