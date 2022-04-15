Чебоксары, , 08:22 — REGNUM В Чебоксарах состоится окружной форум, посвящённый вопросам повышения финансовой грамотности. Он станет первым в России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства финансов Чувашии.

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15 апреля республика примет межрегиональный форум «Повышение финансовой грамотности в Приволжском федеральном округе: тренды, задачи, перспективы». Ожидается, что в нём примут участие заместитель министра финансов России Михаил Котюков, руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка РФ Михаил Мамута, приволжский полпред Игорь Комаров и другие гости.

В ведомстве отмечают, что данный окружной форум станет первым в России. Эксперты обсудят приоритетные направления работы в сфере повышения финансовой грамотности, регулирования финансового рынка и защиты прав потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели.

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