Якутск, , 08:31 — REGNUM Завоз топлива и жизнеобеспечивающих грузов завершается в Якутии. Планы выполнены на 96,6%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в госкомитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения региона.

«Бурлак». Кадр из фильма «Следующая остановка – Северный полюс»

Читайте также: В Якутии закрывают ледовые переправы

Из запланированных 812 тыс. тонн до пунктов назначения доставлено 784 тыс. тонн, остаток нужно успеть завезти до закрытия зимников. В этом году в республике успели завезти меньше грузов для отдалённых и труднодоступных территорий, чем год назад — тогда план был выполнен на 99,2%, констатировал первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. При этом он особо подчеркнул, что объёмы завозимых товаров в 2022 году увеличились с 758,9 до 812 тыс. тонн.

План по доставке социально значимых товаров выполнен на 96,06%, по доставке топлива — на 99%. Отстала по темпам завоза грузов компания «Якутскэнерго», она доставила 87% от запланированных 124,5 тыс. тонн. Нефтепродуктов для нужд электростанций завезено 76,1% от плана.

«То, что топливно-энергетических ресурсов у вас хватит до следующего сезона автозимников, не является основанием для невыполнения плана. Аналогичное могу сказать про объёмы, имеющиеся в населённых пунктах с круглогодичным сообщением. Запасы могут пригодиться в любой момент, мы должны быть готовы к внештатным ситуациям. План завоза поставлен, и вы должны его выполнить», — подчеркнул Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии закрывают ледовые переправы. Так, 15 апреля перекрыты пути реки Алдан, Лена и Вилюй возле Якутска, Верхневилюйска, Кюндяде, Сунтара и Крестяха. Переправа через реку Лена из села Хатассы в Павловск будет закрыта 18 апреля.