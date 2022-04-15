Москва, 15 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. О героических действиях майора Руслана Мансурова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 15 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Майор Руслан Мансуров

Уточняется, что батальонно-тактическая группа под командованием майора во время наступления российских войск приняла бой с двумя вооруженными формированиями украинских нацистов на легкобронированной технике.

При этом указывается, что, несмотря на превосходство, киевские боевики не смогли сдержать напор группы Мансурова.

«В ходе боя, длившегося более четырех часов, личным составом под командованием майора Мансурова было уничтожено более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, поняв, что сдержать наступление российских войск невозможно, украинские нацисты, которые понесли значительные потери, были вынуждены капитулировать и отступить.

«Несмотря на превосходящие силы и ожесточенное сопротивление украинских националистов благодаря профессионализму тактической выучке майора Руслана Мансурова группа под его руководством не потеряла в бою ни одного военнослужащего», — отмечается в сообщении и добавляется, что майор Мансуров был награжден орденом Мужества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях майора Даниила Постникова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.