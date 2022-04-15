Каа-Хемский район, Тыва, 15 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Туве задержан 19-летний житель Каа-Хемского района по обвинению в изнасиловании девушки. Инцидент произошёл 31 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Жертвы насильников

По данным ведомства, молодой человек на улице посёлка Каа-Хем схватил незнакомую девушку за рюкзак, ударил несколько раз по голове, затем, применяя насилие, совершил преступления сексуального характера.

К настоящему времени задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении его под стражу.