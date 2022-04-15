Иркутск, 15 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Приангарье сотрудники полиции обеспокоены ростом числа случаев участия таксистов в мошеннических схемах, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Petar Milošević Такси

В 2022 года от действий аферистов в Приангарье пострадали три таксиста, еще трое стали соучастниками мошенничеств.

Так, в ОП № 7 МУ МВД России «Иркутское» поступило сообщение от 87-летней женщины о хищении у нее 100 тысяч рублей. Установлено, накануне пенсионерке позвонил неизвестный мужчина, который представился «сотрудником полиции» и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, в результате которого пострадал житель областного центра. Чтобы избавить дочь от уголовной ответственности, жертве обмана предложили заплатить. Для передачи денег злоумышленники воспользовались услугами такси. Ничего не подозревающий таксист, взяв деньги у потерпевшей, осуществил перевод мошеннику. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очередной жертвой дистанционного мошенничества стал работник одного из иркутских провайдеров цифровых услуг.

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