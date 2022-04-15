Касли, Челябинская область, 15 апреля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. В Каслинском районе Челябинской области без вести пропала девочка 2011 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

cocoparisienne Пропавший человек

По данным полиции, она ушла из дома и не вернулась. Её мать обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе уже пропадали дети. В основном, их вскоре нашли живыми и здоровыми.