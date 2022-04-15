Кемерово, 15 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Новый аэровокзальный комплекс кемеровского аэропорта имени А. А. Леонова признан одним из лучших современных архитектурных проектов в стране по версии журнала «Проект Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кузбасса.

Администрация правительства Кемеровской области Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове

«При создании нового терминала учитывались все факторы: от комфорта пассажиров до современного внешнего вида», — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Напомним, что новый аэровокзальный комплекс аэропорта имени А. А. Леонова в Кемерове ввели в эксплуатацию в 2021 году.