Находка, Приморский край, , 08:20 — REGNUM В Находке в Приморском крае в раздевалке местного бассейна подростки применили насилие к мальчику 9 лет, написала «Комсомольская правда».

Подросток Pexels

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В полицию обратилась мать ребёнка, которая рассказала, что мальчики, которые ходят с её сыном на тренировки, надругались над ним с помощью постороннего предмета. О случившемся ребёнок сказал сам.

Женщина написала заявление в полицию. Официальной информации от ведомств пока нет.

Это уже второй случай в Находке с начала года о надругательстве среди подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе города Белоусово Калужской области трое семиклассников затащили ученика пятого класса в туалет и надругались над ним.