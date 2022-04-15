Париж, , 08:17 — REGNUM Пожарные машины в количестве 24 штук, а также машины скорой помощи и спасательное оборудование передаст Франция Украине в качестве гуманитарной помощи. Об этом 15 апреля написал французский лидер Эммануэль Макрон в Twitter по результатам беседы со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

Как указал Макрон, он заверил украинского лидера в солидарности Парижа с Киевом, а также в готовности помочь достичь мирных договорённостей с Россией и завершить конфликт в стране.

Кроме того, глава Франции отметил, что его страна уже предоставила Киеву военную помощь на общую сумму более, чем 100 млн евро.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Франции Макрон ответил главе Украины Зеленскому, который назвал «очень обидным» отказ Франции признать «геноцид» на Украине. По мнению Макрона, определение «геноцид» должны давать юристы, а не политики.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон ответил Зеленскому по вопросу признания «геноцида» на Украине