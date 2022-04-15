Лондон, , 08:16 — REGNUM Британские власти поддержат любое решение Финляндии и Швеции примут по вопросу их членстве в НАТО, написала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в социальных сетях.

Лиз Трасс Policy Exchange

По ее словам, Хельсинки и Стокгольм имеют право самостоятельно определять свое будущее без внешнего влияния.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля посол Великобритании в Швеции Юдит Гоф заявила, что Лондон предложил шведским властям, а также правительствам Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии расширить присутствие британских военно-морских сил, а также усилить наблюдение с использованием комплекса AWACS и противолодочного патрульного самолета Poseidon.

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