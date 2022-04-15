Уфа, 15 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Жителя Башкирии заподозрили в распространении недостоверных сведений об использовании Вооруженных сил России, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий. Об этом сообщил руководитель следственного управления Следственного комитета России по Башкирии Денис Чернятьев на пресс-конференции.

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Чернятьев сообщил, что в республике возбуждено достаточно большое число административных производств за заведомо недостоверную информацию об актах терроризма.

«Это сейчас достаточно распространено, по всей России поступают сообщения о заложенных бомбах, в основном на электронную почту образовательных организаций с целью дестабилизации обстановки в нашей стране. Мы примерно понимаем, кто, откуда это все идет. По каждому факту реагируем», — приводят журналисты его слова.

Чернятьев также сообщил, что в республике также возбуждено уголовное дел по признакам публичного распространения заведомо ложных сведений об использовании Вооруженных сил России, исполнении госорганами России своих полномочий.

«Связано оно с тем, что один из жителей республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте» перепостил фейковое сообщение, касающееся действий наших воинских формирований в ходе спецоперации, снабдив соответствующими комментариями, и распространил в публичном доступе», — сообщил глава республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Он также отметил, что сейчас следователи продолжают расследовать это дело.

Чернятьев подчеркнул, что это пока единичный случай, системных нарушений законодательства в этой области по Башкирии не выявлено.

«Контролируем, смотрим вместе с нашими коллегам из МВД и ФСБ», — приводят журналисты его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии мужчину обвинили в ложном сообщении об акте терроризма.