Саратов, 15 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В посёлке Соколовом Саратовской области в результате опрокидывания вертолёта Ми-8 на учебной базе один человек пострадал. Об этом сообщили в региональном главному управлении МЧС РФ.

Alex Beltyukov Вертолет Ми-8

«В посёлке Соколовом (учебная вертолётная база) города Саратова при взлёте вертолёта Ми-8, принадлежащего Министерству обороны России, произошло опрокидывание борта на бок», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате происшествия один человек пострадал.