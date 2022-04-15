Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 14 апреля завершились ростом. Баррель Brent подорожал на 2,44%, до $111,40, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти Цитата из х/ф «Огни Баку». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц, Рза Тахмасиб. 1950. СССР

Трейдеры учитывают в котировках дефицит предложения, возможный запрет на поставку российской нефти в Европейский Союз и карантинные меры в Китае. ЕС готовится к принятию поэтапного запрета на российскую нефть и нефтепродукты.

Данные по числу активных буровых в США на неделе от Baker Hughes показали, что число буровых на нефть увеличилось на две единицы, до 548 шт., число буровых на газ — на две единицы, до 143 шт. Общее число буровых составляет 693 шт.

США ранее объявили, что будут высвобождать из стратегического резерва по 1 млн баррелей в день в течение полугода. Другие члены МЭА могут направить на рынок еще 30-50 млн баррелей. Покупатели поглощают предложение продавцов продвигаясь вверх.

Сегодня, 15 апреля, нефтяной рынок закрыт по случаю Страстной пятницы. Цена достигла сопротивления.

Если 18 апреля покупатели закрепятся выше $113,50, они двинутся к $119. Рост котировок выше $123 пока не рассматривается.

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