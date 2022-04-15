Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в республике стали 652 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 33 996. За сутки выявлено 10 новых носителей.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 77, за весь период – 30 697. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 747, за весь период – 436 663», — добавили в оперштабе.