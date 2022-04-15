Ньон, Швейцария, , 08:13 — REGNUM Все участники полуфинала определились в футбольной Лиге конференций. Об этом 15 апреля сообщает УЕФА.

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Борьбу за третий по значимости европейский трофей продолжат итальянская «Рома», английский «Лестер Сити», французский «Марсель» и нидерландский «Фейеноорд».

«Лестер» сыграет в полуфинале с «Ромой», а «Фейеноорд» встретится с «Марселем».

Напомним, в четвертьфинале «Фейеноорд» обыграл пражскую «Славию» (3:3, 3:1), «Марсель» победил греческий ПАОК (2:1, 1:0). «Лестер» одолел нидерландский ПСВ (0:0, 2:1), а «Рома» справилась с норвежским «Будё-Глимт» (1:2, 4:0).

Первые полуфинальные матчи состоятся 27 и 28 апреля, ответные – 4 и 5 мая.