Норильск, Красноярский край, , 08:11 — REGNUM Арбитражный суд Красноярского края перенёс заседание по иску Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») из-за разлива топлива в Норильске на 27 мая 2022 года.

Суд Joe Gratz

«В связи с удовлетворением ходатайства истца предварительное судебное заседание отложено на 27 мая 2022 для завершения подготовки мирового соглашения», — цитируют представителя суда »Известия».

По информации издания, первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 млрд рублей. Суд удовлетворил ходатайство об увеличении исковых требований на 311 млн рублей.

Напомним, Федеральное агентство по рыболовству намерено взыскать средства за ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла в мае 2020 года. На ТЭЦ-3 НТЭК разлилось свыше 21 тыс. нефтепродуктов. Компания выплатила ущерб в размере 146,2 млрд рублей.

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