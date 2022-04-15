Чебоксары, 15 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве предпринимателя, совершённом в 2019 году. Убийце назначили 15 лет: им стал владелец производственной базы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

chuvashia. sledcom. ru Боеприпасы, ставшие одной из улик по уголовному делу в Чувашии

Фигурантом уголовного дела стал 57-летний житель Марпосада, его жертвой — 50-летний индивидуальный предприниматель, который 5 декабря 2019 года ушёл из дома и не вернулся. Машину погибшего, в салоне которой были следы крови, нашли на следующий день в Татарии.

В ходе разбирательств правоохранители установили, что мужчины поссорились вечером 5 декабря на производственной базе в Марпосаде. Как установило следствие, причиной стали давние неприязненные отношения и неоднократные конфликты из-за границ смежно расположенных производственных баз.

«Осуждённый взял ружьё и зашёл на базу соседа, где дождался его, учинил с ним ссору и выстрелил в потерпевшего, который скончался на месте происшествия», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве также установили, что осуждённый вернулся на место убийства на следующий день вместе с лицом, личность которого в настоящее время устанавливается. В управлении отмечают, что для сокрытия улик они похитили системы видеонаблюдения и системные блоки, а труп вывезли и бросили в Татарии.

«Проведены поисковые мероприятия на площади более 500 кв. километров, которые не дали положительных результатов и тело погибшего так и не было обнаружено», — говорят в следственном управлении.

В рамках следствия у осуждённого обнаружили порох и патроны. Также правоохранители установили факт совершения им в 2014 году мошенничества: он незаконно присвоил из бюджета Чувашии почти 70 тыс. рублей за трудоустройство инвалида, которое в действительности не было сделано.

Московский районный суд Чебоксар признал мужчину виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ; ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), краже (п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), угоне (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Ему назначено 15 лет колонии строгого режима и 30 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Чувашии арестовали трёх мужчин, в том числе двух братьев, по подозрению в убийстве жителя Нижегородской области: правоохранители считают, что жертву ударили кирпичом, избили и задушили. Причиной стали имевшиеся при нём деньги.

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