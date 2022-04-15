Москва, 15 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. О героических действиях майора Даниила Постникова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины сообщили 15 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Майор Даниил Постников

Отмечается, что передовая группа под командованием майора вела разведку расположения командного пункта киевских боевиков и в районе одного из населенных пунктов обнаружила большую диверсионную группу украинских нацистов, которые готовили засаду.

«Оценив силы противника, майор Постников принял единственное верное решение – навязать бой врагу», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что после этого группа Постникова атаковала противника и обезвредила группу боевиков, уничтожив часть их в ходе боя.

«Среди сложивших оружие боевиков оказался корректировщик артиллерийского огня, который в ходе допроса выдал расположение позиций артиллерийского дивизиона националистов, который был впоследствии уничтожен ударами русской артиллерии», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свыше 700 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины было доставлено Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий России.