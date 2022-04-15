Джакарта, , 08:11 — REGNUM Forbes опубликовал рейтинг лучших банков мира в 2022 году вместе с исследовательской фирмой Statista, сообщает CNN Indonesia.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

В списке Bank Central Asia и DBS Bank признаны лучшими банками мира в 2022 году. Помимо этих двух, ряд банков Индонезии также являются одними из лучших в мире. В список Forbes также вошли Bank Mandiri, BSI, Bank Jago, BCA Syariah, BRI, Bank Panin и Bank DKI.

Рейтинг был составлен после опроса более 45 тысяч клиентов на 14 языках по всему миру.

Банки из США заняли наибольшее число мест в рейтинге Forbes, а именно 75 банков, за ними следуют Япония с 45 банками и Германия с 35 банками.

Четыре из 10 крупнейших банков находятся в США, включая Lincoln, Union Bank & Trust, Gate City Bank и United Community Bank. В остальную десятку входят два банка из Индии, HDFC Bank и ICICI Bank, а также Nubank из Бразилии и Commercial Bank of Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто поприветствовал меморандум о взаимопонимании с Китаем по сотрудничеству в области цифровой экономики.

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