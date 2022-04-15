Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В Екатеринбурге провели проверку после инцидента в школьной столовой. Учащиеся во время обеда якобы обнаружили таракана в гречневой каше. Нарушений выявлено не было, сообщает E1. ru со ссылкой на городскую администрацию.

Гречневая каша Ashumova Diana

Проверку организовали представители регионального управления Роспотребнадзора и городское управление образования. Проверяющие опросили учеников 5-11-х классов, учителей и работников столовой. По результатам опроса факт наличия таракана в гречневой каше не подтвердился.

В мэрии отметили, что незадолго до случившегося в школьном пищеблоке проводила проверку административная комиссия. Повторную проверку с участием родителей и школьников организовали 14 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 марта мать одного из школьников пожаловалась на качество питания в школьной столовой. Она сообщила, что ее сын якобы нашел таракана в гречневой каше.