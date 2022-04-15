Чита, 15 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Органы прокуратуры Забайкальского края особое внимание уделяют вопросам исполнения законодательства при реализации национальных проектов. По итогам 2021 года в указанной сфере выявлено 675 нарушений, существенная часть из которых допущена подрядчиками при исполнении государственных и муниципальных контрактов, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Фото Алексея Гусева Национальные проекты

Чаще всего подрядчики допускали нарушения сроков при реализации предусмотренных мероприятий, а также не исполняли возложенные на них обязательства.

Указанные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности»).

Всего в 2021 году прокурорами в отношении недобросовестных подрядчиков возбуждено 40 дел об указанном административном правонарушении. По результатам их рассмотрения назначены штрафы на общую сумму 45 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, благодаря нацпроекту «Экология», впервые за много лет выделяются значительные средства на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

В ходе заседания оперативного штаба по тушению лесных пожаров, которое в начале апреля провёл министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, выяснилось, что в Забайкальском крае информация, предоставленная министерством природных ресурсов региона о фактическом проведении профвыжиганий, оказалась недостоверной. По данным космического мониторинга видно, что площадь термоточек, отмеченных как «профвыжигание», в три раза больше, чем заявленная регионом.

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