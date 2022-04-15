Луганск, , 08:09 — REGNUM Город Первомайск в Луганской Народной Республики подвергся обстрелу со стороны украинских силовиков. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по населённого пункта Первомайск с применением артиллерийского орудия калибра 122 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Всего по населённому пункту было выпущено пять снарядов. В результате обстрела было повреждено два жилых дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 апреля по меньшей мере пять обстрелов территории Луганской Народной Республики были совершены украинскими боевиками. Атакам подверглись четыре населённых пункта республики.

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