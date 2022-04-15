Москва, 15 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В начале основной сессии 14 апреля курс доллара повышался до 82,86 руб. Рубль подешевел, реагируя на слухи о том, что ЦБ РФ рассматривает возможность смягчить требования к продаже валютной выручки экспортерами, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги

Участники рынка начали покупать валюту, так как полагали, что послабление уменьшит предложение инвалюты.

По итогам дня рубль подешевел против иностранных валют. Пара доллар/рубль — на 1,29%, до 80,89 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 87,00 руб., фунт/рубль — на 4,69%, до 109,30 руб.

Рубль частично отыграл потери, но закрылся в минусе на фоне эскалации конфликта между Россией и Украиной. Меньше всех рубль подешевел к единой валюте.

Европейский регулятор сохранил процентные ставки без изменений и воздержался от ускоренного завершения программы покупок облигаций. Евро обновил минимум против доллара на форекс.

Сегодня, 15 апреля, в США и Европе биржи закрыты по случаю «Страстной пятницы». На CME фьючерсы на индексы и нефть торговаться не будут.

В ближайшие три торговых дня рубль останется под давлением. Возросли риски для ослабления до 85 руб.

Согласно обзору ЦБ РФ, спрос на валюту в марте в основном предъявляли системно значимые кредитные организации, которым она была нужна для покрытия валютных обязательств.

Предложение валюты на рынке формировали в основном экспортёры, которые продали валюты в марте на 865 млрд рублей.

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