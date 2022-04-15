Донецк, 15 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины дважды за утро обстреляли Донецк. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В представительстве рассказали, что в 6:00 и в 6:15 украинские войска применили артиллерию калибром 122 мм. Из населённого пункта Новомихайловка по Петровскому району Донецка было выпущено сначала шесть, а затем ещё пять снарядов.

Данных о пострадавших пока нет.