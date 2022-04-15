Губаха, Пермский край, 15 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В городе Губахе Пермского края судебные приставы опечатали пельменную. Причиной стала антисанитария. Об этом сообщает пресс-службе УФССП по региону.

fudowakira0 Пельмени

В ведомстве отметили, что пельменную принудительно пришлось закрыть во избежание массовых отравлений. Ранее городской прокурор судебном порядке потребовал обязать предпринимателя устранить требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в течение трех месяцев.

Суд в целях обеспечения заявленного иска принял решение незамедлительно запретить эксплуатацию столовой. Предприятие общепита расположено на цокольном этаже пятиэтажного жилого дома. Деятельность заведения приостановлена до устранения всех выявленных нарушений.