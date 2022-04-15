Москва, 15 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб стран Североатлантического альянса активно прослушивают пользователей сотовой сети, заявил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Цитата из к/ф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

«Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, спецслужбы стран альянса могут не только прослушивать мобильные телефоны и просматривать текстовые сообщения, но и также выборочно блокировать абонентов.

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