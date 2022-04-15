Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM Свердловская область дополнительно получила 200 млн рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщает департамент нформполитики региона.

Село Дарья Драй © ИА REGNUM

Средства выделены из федерального бюджета. Их направят на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий». Дополнительные средства предполагается использовать для компенсации возросших цен на стройматериалы. По словам главы регионального министерства агропромышленного комплекса Артема Бахтерева, это позволит вовремя завершить строительство уже начатых проектов и приступить к новым.

В 2022 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется завершить строительство школы на 400 мест в поселке Пышма и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Пионерский. Кроме того, предполагается реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский.