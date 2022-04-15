Новосибирск, 15 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Новосибирской области в январе–марте 2022 года снизилось количество зарегистрированных преступлений — в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 4,6%. Об этом сообщила прокуратура региона.

Преступление

«По городу Новосибирску зарегистрировано на 7,3% меньше преступлений, по сельским районам области, напротив, их количество незначительно увеличилось (на 1,1%)», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+6,2%) и фактов мошенничеств (+ 3,7%). Число преступлений против жизни и здоровья снизилось на 8,1%, на 23,5% меньше зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Число зарегистрированных убийств осталось на уровне прошлого года (35).