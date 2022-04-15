Саратов, 15 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области 26 мая 2022 года планирует рассмотреть исковое заявление от Центробанка России к учредителям жилищного накопительного кооператива «Лидер». От 58 учредителей требуют ликвидировать кооператив, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск был подан 4 апреля 2022 года, дело принял судья Стожаров. В заявлении, поданном отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, речь идёт «о ликвидации жилищного накопительного кооператива «Лидер», возложении обязанности по осуществлении процедуры ликвидации на учредителей».

В едином госреестре юрлиц зарегистрирован кооператив в январе 2019 года. В реестре главой правления с августа 2021 года указана Татьяна Жирнова.