Нью-Дели, 15 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В штате Аруначал-Прадеш, расположенном на северо-востоке Индии вблизи границы с Китаем, утром 15 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Об этом Национальный сейсмологический центр Индии сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Ashwani Kumar Аруначал-Прадеш

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 1,1 тыс. километров к северу от населённого пункта Пангин (округ Сианг). Очаг подземных толчков залегал на глубине 30 километров.

О возможных пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Ганьсу на северо-западе Китая 15 апреля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.