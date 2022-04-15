Якутск, 15 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Для того, чтобы попасть на массовое мероприятие в закрытом помещении, якутянам больше не понадобится QR-код. Указом главы республики Айсена Николаева антиковидные ограничения ослаблены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Это единственное послабление. Необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции в общественных местах остаётся. Организаторам мероприятий, на которых будет присутствовать более 500 человек, также придётся согласовывать их в региональном управлении Роспотребнадзора.

При этом в оперштабе констатировали, что ситуация по коронавирусу в Якутии улучшилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике молодые семьи, планирующие рождение ребёнка, осведомляют о том, как влияет на беременность COVID-19. В специальных QR-брошюрах также информируют, как подготовиться к зачатию ребёнка.