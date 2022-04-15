Москва, 15 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В пятницу, 15 апреля, в Москве в рамках проекта «Религия и мировоззрение» состоится пресс-конференция, которая будет посвящена организации гуманитарной помощи республикам Донбасса от традиционных религиозных конфессий России.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В пресс-конференции примут участие: секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, руководитель межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии иеромонах Стефан (Игумнов); референт Управления президента РФ по внутренней политике, ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России Андрей Третьяков; имам-мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района, советник муфтия по международным вопросам Духовного управления мусульман Татарии Салих Ибрагимов; пастор Павел Реннер; руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви диакон Микаел Парсаданян; представитель Буддистской традиционной сангхи России Бато-лама Дугаров; руководитель администрации начальствующего епископа Российской церкви христиан веры евангельской Иван Боричевский; первый заместитель председателя Евро-Азиатского дивизиона Генеральной конференции Церкви христиан адвентистов седьмого дня Олег Гончаров; представитель Русской православной старообрядческой церкви Роман Аторин; а также председатель фонда «Национальная духовная трапеза» Андрей Гайдамака.

При этом представители традиционных конфессий России, которые входят в состав Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискриминации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, осуществляют реализацию проект по оказанию гуманитарной помощи жителям республик Донбасса.

Также в Мариуполь уже была направлена тысяча коробок с продуктовыми наборами, которые будут розданы находящимися там представителями Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» по заранее подготовленным спискам.