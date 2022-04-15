Улан-Удэ, 15 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 109 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус в республике победили 131 753 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 135 423, 44% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки диагноз подтвердился у 61 человека.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2989 (+1) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет – 1 чел.)», — добавили в оперштабе.