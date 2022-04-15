Чита, 15 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Забайкалье завершено расследование уголовного дела в в отношении мужчины, организовавшего контрабандную поставку более 36 кг золота в КНР. Подробности сообщает Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

James St. John Золото

Как установлено следствием, обвиняемый в сентябре 2020 г. привлёк двух работников отделения железной дороги для перевозки за денежное вознаграждение в технических полостях локомотива через зону таможенного контроля на железнодорожной станции «Забайкальск» в Китай 102 кустарно изготовленных золотых слитков, являющихся стратегически важным товаром.

В связи со срабатыванием системы контроля при пересечении фигурантами таможенного поста поезд был остановлен, драгоценный металл общим весом 36,8 кг и стоимостью более 151 млн рублей изъят из незаконного оборота.

Ранее машинист и его помощник за данные деяния осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Уголовное дело будет рассмотрено Забайкальским районным судом Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года житель Забайкальского края получил условное наказание за то, что намеревался контрабандным путем переместить через государственную границу в Китай свыше одного килограмма золота.

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