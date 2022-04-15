Иркутск, 15 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Подземные толчки зафиксировали сейсмологи на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от населенного пункта Зама в Ольхонском районе. Интенсивность толчков в эпицентре составляла 4,8 баллов, однако жители близлежащих населенных пунктов ощутили толчки силой в три балла. Магнитуда сейсмособытия не приводилась.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений инфраструктуры не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Камчатке. Его очаг находился в 163 километрах от Усть-Камчатска на глубине 40 километров. Пострадавших не было.