Токио, 15 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Возможность участия российских представителей во встрече глав Минфинов и центральных банков стран G20, которая запланирована на 20 апреля в Вашингтоне отказались комментировать в Японии. Соответствующее заявление сделал 15 апреля генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции в Токио.

Япония

Как пояснил Мацуно, регистрацией участников занимается страна-председатель G20, на этот раз в этой роли выступает Индонезия. Япония, по словам Мацуно, находится не в том положении, чтобы комментировать возможность участия какой-либо из стран.

Однако Мацуно отметил, что Япония, наряду с партнёрами по G7 сходится во мнении, что заседания международных организаций, либо форумы не стоит проводить совместно с Россией в связи с ситуацией на Украине. Генсек кабмина Японии уточнил, что на онлайн-встрече в Вашингтоне будут обсуждаться вопросы, связанные с ценами на продовольствие и энергоресурсы, поднявшиеся на фоне ситуации на Украине. Также ряд тем будет посвящён борьбе с коронавирусной инфекцией.

Агентство Reuters, сославшись на представителя Минфина Индонезии Вемпи Сапутру сообщило, что во встрече министров финансов и глав центральных банков G20 планирует принять участие министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, по словам Сапутру, Джакарта рассматривает возможность пригласить на саммит делегацию Украины.

В свою очередь агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники отмечало, что Вашингтон оказывает давление на Джакарту, требуя не допускать участия представителя России в саммите G20. Лидеры ряда стран, в случае сохранения за собой права участия в саммите президентом России Владимиром Путиным, могут отказаться от участия в мероприятии и послать делегацию более низкого уровня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Индонезия рассмотрит возможность участия украинской делегации в саммите G20.